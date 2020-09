Storica pole per Ogura a Misano, il giapponese chiude davanti a Rodrigo e al connazionale Suzuki. Migno è il migliore fra i piloti italiani con il 4° tempo, alle sue spalle si piazza Fenati. Vietti partirà dalla settima casella. La gara della Moto3 domenica dalle 11 in diretta su Sky

Ai Ogura riporta il Giappone in pole position in Moto3. Prima volta per il pilota del Team Honda Asia, che in classifica occupa tra l'altro la seconda posizione alle spalle di Albert Arenas (tredicesimo). Diciannove anni, di Tokyo, fino ad oggi Ogura aveva colpito per la costanza dei risultati in gara, dove si è già preso quattro podi in sei appuntamenti. Con un pizzico di fortuna e un po' di furbizia ha strappato all’ultimo giro la prima posizione al veloce Gabriel Rodrigo, quando era ormai sicuro di averla messa in banca.

Terzo Tatsuki Suzuki, pilota di casa che vive non lontano dal circuito, parla un buffo italiano venato di accenti romagnoli (con qualche esclamazione fin troppo colorita) ed era partito piuttosto carico fin dal primo turno di libere. L’unica gioia per papà Simoncelli, patron del team Sic58, che dovrà vedere partire l’altro suo pilota, Niccolò Antonelli, dalla settima fila con il ventesimo tempo. Il romagnolo continua a non vedere la fine del tunnel di una pesante crisi di prestazioni.

L’aria di casa ha invece dato un sprint in più ad Andrea Migno, che ha chiuso la qualifica col quarto posto, avanti di una fila rispetto al compagno di squadra Celestino Vietti (settimo), reduce da una doppia scivolata al mattino. Per un momento aveva illuso anche Romano Fenati, tra i più efficaci in qualifica, chiusa poi al fianco di Migno. E per qualche minuto Riccardo Rossi aveva tenuto la sesta posizione virtuale, salvo chiudere con un dodicesimo tempo, tutto sommato positivo. Subito alle sue spalle scatterà Denis Foggia dalla quindicesima casella, una in più del compagno di box Masia. Non una gran qualifica per il team Leopard.