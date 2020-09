Dalla conferenza del giovedì alle gare delle tre classi, a cui si aggiunge la MotoE, ecco i dettagli del programma del primo GP di Misano, in diretta su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno e in chiaro su TV8. Da non perdere "La formula di Vale", in cui Rossi spiegherà i segreti del Mugello ai piloti della F1, e "On the road again", un viaggio attraverso l’Emilia Romagna con ospiti molto speciali GP SAN MARINO, LE LIBERE LIVE

Il Motomondiale si trasferisce a Misano, si torna in pista dopo due settimane. Si tratta di una tappa speciale: per la prima volta in questa stagione i tifosi potranno tornare ad assistere all’evento dalle tribune, l'ordinanza emessa il 13 agosto dalla regione Emilia Romagna consentirà l'accesso a 10mila persone al giorno per i due weekend di gara (13 e 20 settembre). Lo spettacolo del primo GP a porte parzialmente aperte sarà tutto in diretta su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno e in chiaro su TV8 fino a domenica 13 settembre, con la gara di MotoGP in programma alle 14.00. In pista nel fine settimana anche Moto3 (gara alle 11.00) e Moto2 (gara alle 12.20). Dalle prove libere alle gare, le telecronache di MotoGP saranno affidate a Guido Meda e Mauro Sanchini, mentre al commento di Moto2 e Moto3 ci saranno Rosario Triolo e Mattia Pasini. Torna anche la MotoE: semaforo verde alle 10 di domenica.

Da non perdere "La formula di Vale" e "On the road again" approfondimento Bagnaia o Zarco in Ducati: Misano sarà decisiva Il GP di Misano scatta giovedì 10 settembre alle 17 con la conferenza piloti, alle 18 appuntamento con “La formula di Vale”, un collegamento speciale con Valentino Rossi in onda su Sky Sport MotoGP, Sky Sport F1 e Sky Sport 24. Nello studio di Federica Masolin, insieme a Guido Meda, il 9 volte campione del mondo interagirà con i piloti di Formula 1 impegnati sul circuito del Mugello. Da non perdere giovedì 10 settembre alle 18.30 e venerdì 11 settembre alle 18.45 i primi passaggi di “On the road again”: Guido Meda conduce gli appassionati in un viaggio di quattro tappe attraverso l’Emilia Romagna, terra di motori per eccellenza. Da Piacenza alla Riviera Romagnola, Guido viene accompagnato alla scoperta del territorio da ciceroni molto speciali: giovedì 10 settembre alle 18.30 il cicerone sarà Andrea Dovizioso a Forlì, mentre alle 18.45 toccherà a Claudio Domenicali e Giuseppe Giacobazzi tra Bologna e la Romagna. Due moto, paesaggi straordinari e tante chiacchiere a ruota libera per un viaggio che oggi assume un valore simbolico molto particolare: una vera riscoperta dell’Italia. Inoltre, domenica 13 settembre alle 18, Race Anatomy sarà eccezionalmente condotto dal Grand Hotel di Rimini, dove Cristiana Buonamano sarà insieme a Paolo Lorenzi, Paolo Beltramo e Carlo Florenzano.