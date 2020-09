Per Bagnaia e Zarco il rinnovo con Ducati è cosa fatta, ma resta da capire chi dei due affiancherà Miller nella squadra ufficiale 2021 dopo l'addio di Dovizioso: tra la prima e la seconda gara di Misano potrebbe arrivare l'annuncio. Intanto la casa di Borgo Panigale punta sui giovani per i suoi team satelliti, con Martin in Pramac e Bastianini in Esponsorama

Zarco o Bagnaia nel team ufficiale Ducati

approfondimento

Incidente Zarco-Morbidelli, Rossi sfiorato. FOTO

Ancora da definire il pilota che affiancherà Jack Miller nel team ufficiale. Pecco Bagnaia nella seconda gara di Jerez ha impressionato per la sua competitività, con un podio sicuro sfumato per un problema al motore. Poi l’infortunio alla gamba a Brno e il forfait di tre gare hanno complicato un percorso che avrebbe portato Pecco nel team ufficiale. Contestualmente infatti, c’è stato un podio inaspettato di Zarco a Brno e due gare in Austria dove il pilota francese, nonostante un infortunio al polso destro e le tante critiche per l’incidente nella prima gara, ha mostrato un talento e una determinazione fuori dal comune. Per entrambi, il rinnovo è cosa fatta, per Zarco, così come per Jack Miller, c’è sempre la formula del contratto annuale con opzione, Bagnaia sarà invece l’unico ad avere un contratto biennale. Manca da definire in quale team correranno e non è da escludere che Zarco possa essere promosso nel team factory, con Bagnaia confermato in Pramac per un altro anno sempre su una moto ufficiale, ma saranno decisive le due gare di Misano.