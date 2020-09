Warm up: Nakagami è il più veloce, 2° Morbidelli

Nakagami è il più veloce nel warm up di Misano, precede Morbidelli di appena 71 millesimi. A seguire le due Suzuki: 3° Mir, 4° Rins. La migliore Ducati è quella di Bagnaia in 5^ posizione. Il poleman Vinales chiude 11°, Rossi è 14°. In difficoltà le Ducati ufficiali: 8° Dovizioso, ultimo Petrucci. La gara della MotoGP scatta alle 14: diretta su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno e in chiaro su TV8

Dopo giorni difficili a Misano per mancanza di risultati, la Honda ritrova parzialmente il sorriso nel warm up del GP di San Marino: il migliore nella sessione della domenica mattina è stato Nakagami del team LCR in 1:32.781. Il giapponese precede Franco Morbidelli di appena 71 millesimi, il pilota del team Petronas conferma l’ottimo risultato delle qualifiche, chiuse in seconda posizione. Proprio come la Honda, si rivedono nelle prime posizione un po' a sorpresa anche le Suzuki: terzo tempo per Mir, quarto Rins. La migliore Ducati è quella di Bagnaia che, nonostante sia appena rientrato dopo l’infortunio, sembra aver già ritrovato il giusto feeling in sella: Pecco chiude il warm up in quinta posizione. Più staccate le Yamaha ufficiali: il poleman Vinales è 11°, Rossi chiude 14°. Ancora in difficoltà le Ducati ufficiali: Dovizioso è 8°, mentre Petrucci è addirittura ultimo con un secondo e mezzo di ritardo dal leader Nakagami. La gara della MotoGP scatta alle 14: diretta su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno e in chiaro su TV8