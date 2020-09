Misano no stop: martedì giornata di test

Settimana prossima Misano ospiterà la sua seconda gara della stagione, ma non solo: i piloti della principale classe del Motomondiale torneranno in pista prima delle libere del venerdì. Martedì, infatti, saranno al lavoro dalle 10 alle 18 per provare le evoluzioni sulle moto: tutte le news su Sky grazie ai nostri inviati

Due gare una dopo l'altra, con in mezzo una giornata di test sullo stesso circuito: periodo decisamente intenso per i piloti della MotoGP. Si è appena conclusa la battaglia del GP di San Marino, con la vittoria di Morbidelli davanti a Bagnaia e il 4° posto di Rossi (sorpassato all'ultimo giro da Mir), c'è giusto un giorno di pausa, poi martedì si tornerà già in pista, nella settimana che porterà alla seconda gara sul tracciato di Misano. Martedì dalle 10 alle 18 saranno direttamente i piloti a provare le evoluzioni sulle moto: news e aggiornamenti su Sky con i nostri inviati.

Tra i più contenti di avere questo appuntamento in agenda Vinales e Dovizioso, entrambi molto delusi dal GP di San Marino, chiuso rispettivamente al 6° e al 7° posto. L'appuntamento successivo con i test sarà a Portimao (Portogallo), ma in questo caso saranno i collaudatori dei vari team a scendere in pista. Il GP dell'Emilia Romagna e della Riviera di Rimini prenderà il via con la consueta conferenza piloti del giovedì, la gara domenica 20 settembre live su Sky.