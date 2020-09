Dovizioso chiude 7° a Misano, gara che segna il suo sorpasso nella classifica del Mondiale su Quartararo. Il ducatista è il nuovo leader, ma non trova il sorriso a fine GP: "Quando non hai la velocità puoi essere anche primo ma non la vivi serenamente. Non riesco a guidare come dovrei. Lavoro, ma i tempi non vengono. Cercheremo di sfruttare i test di martedì per guidare meglio, altrimenti non abbiamo carte per giocarcela" GP SAN MARINO, GLI HIGHLIGHTS

Settimo a Misano, Dovizioso complice la caduta di Quartararo passa in vetta al Mondiale. Ma non basta. "Non riesco a guidare come dovrei, perchè oggi Bagnaia con la Ducati del Team Pramac ha fatto una gara strepitosa, mi complimento con lui, quindi bisogna guidare diversamente da come ho fatto sempre, ma non mi viene istintivo e così non funziona. Ci lavori, ci lavori, ma al momento i tempi non stanno venendo", spiega Dovizioso".

vedi anche Bagnaia: “Bello essere 1^ Ducati. Futuro? Vedremo” "Faccio le stesse cose di prima ma i tempi ti dicono che non basta. A forza di non guidare sciolto mi sono bloccato con l'avambraccio, guidavo sulle uova, non potevo usare il corpo come sempre. Ci provi, ci provi, ci provi, ma vai ad abusare e altre parti del corpo possono andare in crisi", aggiunge Dovizioso.