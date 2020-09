Team radio come in F1: che ne pensano i piloti

Come in F1, dove le comunicazioni radio tra piloti e squadre sono ormai parte integrante della gara, anche la MotoGP sta studiando la possibilità di adottare tale sistema. Un primo test si era svolto domenica a Misano, prima del Gran Premio di San Marino, e oggi sullo stesso circuito - dove la MotoGp sta provando - se ne svolge un secondo, con alcuni piloti volontari.

Vinales: "A volte difficile vedere le bandiere gialle o rosse"

"A volte è difficile vedere le bandiere gialle e anche la bandiera rossa (che segnala l'interruzione della gara, ndr) che appare sul nostro dashboard. Quando siamo in uno stato di massima concentrazione, non sempre la vediamo", sottolinea Maverick Vinales. Positivo il parere di Franco Morbidelli: "E' un buon sviluppo per il futuro e anche per la sicurezza. Vedremo se riusciremo a usarlo per altri messaggi o per far parlare il pilota".

Rossi: "Una buonissima idea"

Un’idea che piace molto a Valentino Rossi che così aveva commentato nel weekend: "E’ una buonissima idea. Nella mia carriera ho fatto tante gare di auto, lì tutti parlano con le radio, ed è veramente bello. È vero che in moto è un po' più difficile, però è bello essere in contatto con il box anche quando sei in pista, durante le prove, durante la gara, anche per una questione di sicurezza”