Dopo aver saltato il GP di San Marino, Martin sarà costretto a rinunciare anche al GP dell'Emilia Romagna: il pilota del team KTM Ajo è risultato ancora positivo al Covid-19. L’entourage del pilota fa sapere che Jorge è in perfette condizioni fisiche, si sta allenando nella sua casa di Andorra: l'obiettivo è provare a tornare in pista per il GP di Barcellona, in programma dal 25 al 27 settembre, in caso di doppio tampone negativo. Pasini pronto a sostituirlo

Martin continua ad allenarsi nella sua casa di Andorra

Martin, dovendo rispettare il protocollo di sicurezza, non farà in tempo a presentare due tamponi negativi prima del GP dell’Emilia Romagna. Di conseguenza lo spagnolo deve considerarsi out per questo weekend, in attesa di un doppio tampone negativo che gli consenti tornare nel paddock per i prossimi GP. L’entourage di Martin fa sapere che Jorge è in perfette condizioni fisiche, si sta allenando ogni giorno nella sua casa di Andorra. Chi lo conosce assicura che Martin è molto motivato, non vede l’ora di tornare in pista il prima possibile. L’obiettivo è provare a rientrare per il GP di Barcellona, in programma dal 25 al 27 settembre. Lo spagnolo, tra l’altro, è il pilota individuato dalla Ducati come possibile sostituto di Jack Miller in Pramac per il 2021.