Valentino non vede l'ora di tornare in pista a Misano per il GP dell'Emilia Romagna, dopo aver chiuso il GP di San Marino al 4° posto: "La gara aveva un giro di troppo - scherza Rossi -. Voglio lottare ancora per il podio: il livello è molto alto, ma faremo del nostro meglio, durante i test abbiamo trovato qualcosa che potrebbe aiutarci". Vinales: "Spingeremo di nuovo al 100%, in modo da partire davanti e riuscire così ad avere maggiori possibilità di fare una buona gara"

Dopo la delusione del GP di San Marino e della Riviera di Rimini (chiuso al 6° posto nonostante la pole), Maverick Vinales non vede l’ora di tornare in pista a Misano per rifarsi, sfruttando anche le informazioni raccolte durante i test (dove lo spagnolo è stato il più veloce): "Il feeling durante i test di Misano è stato positivo. Sono andato veloce sia con la media sia con la soft, penso che proveremo queste soluzioni anche per il weekend. Abbiamo provato qualche componente nuovo per la moto, mi sentivo a mio agio. Sono riuscito a chiudere alcuni buoni giri, senza bisogno di spingere al limite, questo è positivo. Tuttavia, non siamo riusciti a provare questi nuovi componenti nelle stesse condizioni della gara, quindi bisogna aspettare e vedere. In ogni caso, spingeremo di nuovo al 100% nel GP dell’Emilia Romagna e della Rivera di Rimini, in modo da partire davanti e riuscire così ad avere maggiori possibilità di fare una buona gara".