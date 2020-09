La Moto3 mette il turbo fin dal primo giorno. Tempi record e classifica stretta perché le differenze in pista si sono assottigliate. Jaume Masia ha staccato tutti, abbassando il record del circuito di oltre un decimo e mezzo. Alle sue spalle Raul Fernandez , grazie al super tempo segnato al mattino. E poi un’infilata di italiani: Vietti , Suzuki (italiano d’adozione), Migno , quindi Foggia con il settimo tempo (meglio al mattino il romano) e infine Nepa a chiudere il gruppo dei primi dieci. Quattro nella top ten non è male come inizio. Ma confermarsi non sarà facile perché, appunto, tra il primo e il quattordicesimo classificato, l’ultimo virtualmente ammesso alla Q2, ci sono sette decimi scarsi .

Si prevede una terza sessione di Libere spettacolare

approfondimento

Libere GP Emilia Romagna: 1° Binder, 6° Morbidelli

Livello alto, tempi molto significativi, tutti a caccia di una qualifica che promette una FP3 bollente. Dovrà darsi una mossa McPhee rimasto fuori, per ora, insieme a Binder, Fenati e soprattutto Ogura, secondo classificato domenica scorsa e primo avversario in classifica di Albert Arenas, solo dodicesimo nella combinata, anche per la penalizzazione che l’ha obbligato al box per i primi dieci minuti della FP2. Penalità scontata insieme ad altri sette piloti, per i soliti giochetti nella sessione precedente. In FP3 si rischia d’ora in poi di perdere gli ultimi 15 minuti, e quindi la possibilità di giocarsi l’accesso diretto alla qualifica finale, ma se ciò basterà a ridurre i comportamenti scorretti in prova si vedrà.