Essere in testa al Mondiale non ha riportato il sorriso sul volto di Andrea Dovizioso. Al temine del GP di San Marino, il pilota Ducati ha dichiarato: "Ora non abbiamo le carte per giocarcela". Un piccolo passo avanti è arrivato con i test di Misano, un ulteriore step è stato fatto con le prime due sessioni di prove libere del GP dell’Emilia Romagna. Dovizioso ha chiuso 12° nella classifica dei tempi combinati (con un ritardo di +0.524 dal leader Binder), ma il pilota Ducati ha lavorato soprattutto in vista della gara, senza cercare il time attack. Andrea commenta così le buone sensazioni arrivate dal venerdì di prove a Misano: "Mi sento meglio con la moto, posso essere più costante, ho la velocità più in mano. Il problema è che sono migliorati tutti di tanto, quindi non è facile stare davanti. Nelle Libere 2 ci siamo concentrati sulla gara per portare avanti la media, cosa che non siamo riusciti a fare nel GP di San Marino e nei test di Misano, volevamo concentrarci sulle temperature della gara, per questo siamo indietro nella classifica combinata. Tanti piloti sono andati molto forte, per entrare nella top ten bisognerà fare un gran bel giro. Abbiamo fatto un bello step, ma c’è ancora qualcosa da limare. Soprattutto, ci sono ancora due curve che non sto facendo bene. Sarà fondamentale nelle Libere 3 fare uno step in avanti prima di fare il tempo".