Caccia alla pole a Misano, Bagnaia leader delle FP3. Battistella, manager di Dovizioso: "Stiamo parlando con alcune case tra cui KTM, ma non c'è ancora nulla di concreto per il 2021. I posti in MotoGP sono tutti occupati, ad oggi Andrea non sarà alla partenza del prossimo Mondiale". In Moto3 pole di Fernandez davanti ad Arbolino e Migno

DOVIZIOSO, SPUNTA LA SCRITTA "DISOCCUPATO" SULLA TUTA