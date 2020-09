Bradl infortunato, la Honda resta con due piloti

Stefan Bradl non ha ancora superato i problemi al braccio destro, nonostante l'operazione per pulire il nervo. Il tedesco è costretto a rinunciare al GP dell'Emilia Romagna: "Non mi sento in grado di correre un’intera gara in sicurezza, insieme a HRC ho deciso di restare a riposo per recuperare in vista del prossimo GP a Barcellona". Al momento la Honda resta con due piloti: Alex Marquez e Nakagami. Fuori per infortunio Marc Marquez, Crutchlow e Bradl GP EMILIA ROMAGNA, GLI HIGHLIGHTS DELLE LIBERE

Stefan Bradl non ce la fa. Il pilota della Honda, che sostituisce l’infortunato Marc Marquez, è costretto a saltare il GP dell’Emilia Romagna a causa di un problema al braccio destro. Il 30enne tedesco aveva riscontrato già qualche problema nella seconda gara in Austria: si addormentavano l’anulare e l’indice della mano destra, quindi ha pensato di fare tra Misano 1 e Misano 2 un’operazione per pulire il nervo. Tuttavia Bradl, una volta salito in moto per le prove libere 1 del GP dell’Emilia Romagna, si è reso conto di non essere in grado di correre in sicurezza a causa del persistente problema al braccio destro. Sono tre quindi i piloti della Honda infortunati al momento: Marc Marquez, Stefan Bradl e Cal Crutchlow del team LCR. Al momento restano a disposizione per la Honda soltanto Alex Marquez nel team ufficiale e Takaaki Nakagami nella squadra di Lucio Cecchinello. Un problema da risolvere, soprattutto in vista del prossimo GP in programma a Barcellona dal 25 al 27 settembre.