Supersport, Libere Barcellona: comanda Mahias

Nel fine settimana che può incoronare Andrea Locatelli campione del mondo con largo anticipo, è Lucas Mahias a fare la voce grossa nelle prime prove libere della Supersport al Montmelò. Il suo 1’45”682 gli consente infatti di issarsi in testa alla classifica, precedendo Isaac Vinales (primo nella sessione bagnata del pomeriggio) e il proprio compagno di squadra Philipp Oettl. Due Kawasaki Puccetti nei primi tre posti, dunque, mentre Locatelli “non va oltre” il quarto crono.

Quinta posizione per Steven Odendaal davanti a Corentin Perolari, con Raffaele De Rosa settimo; il napoletano dovrà scontare una penalità per l’incidente con Jules Cluzel ad Aragon e scatterà dalla pit lane in Gara 1. Top-10 anche per Kyle Smith (sostituto di Cluzel, appunto), Manuel Gonzalez e Danny Webb. Kevin Manfredi archivia il dodicesimo tempo, Axel Bassani chiude quindicesimo, Federico Fuligni e Luigi Montella si classificano diciannovesimo e venticinquesimo.

Gioia italiana in Supersport 300, dove Bruno Ieraci è risultato il pilota più veloce di giornata. Per il ragazzo di Giulianova è un inizio di weekend importante per la fiducia, ponendolo davanti a Koen Meuffels e al leader di campionato Jeffrey Buis. MTM Kawasaki Motorport piazza anche Yuta Okaya quinto, dietro a Inigo Iglesias. Fuori dalla top-5 la prima Yamaha, quella di Alan Kroh.