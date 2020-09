Bagnaia: "Ho esagerato e sono andato sul verde"

Pecco firma un gran giro all'ultimo run delle qualifiche, ma il tempo viene tolto per aver toccato il verde appena fuori dalla pista. Il pilota Pramac partirà 5° nel GP dell'Emilia Romagna: "Purtroppo ho esagerato all’ultima curva e sono andato sul verde, però nella mia testa ho fatto il record della pista. Pensavo di riuscire a stare dentro, ma poi mi sono accorto che ero completamente sul verde, non potevo fare più niente. Abbiamo un buon passo per la gara" GP EMILIA ROMAGNA, GLI HIGHLIGHTS DELLE QUALIFICHE

Cosa è successo all’ultimo giro? "Purtroppo ho esagerato all’ultima curva e sono andato sul verde, però nella mia testa ho fatto il record della pista. Ho provato fino alla fine a fare la pole, pensavo di fare 1:30.8, alla fine è venuto fuori 1:30:9. Ho fatto molto bene il T3, ho sfruttato la moto anche lì, sono contento perché è un punto dove possiamo recuperare qualcosa, è importante anche per la gara. Mi toccherà partire di nuovo in seconda fila, nonostante avessimo fatto un tempo veramente incredibile". Ti sei reso conto che eri andato sul verde? "Sì, aspettavo solo il momento in cui mi toglievano il giro. Pensavo di riuscire a stare dentro, ma poi mi sono accorto che ero completamente sul verde, non potevo fare più niente. Abbiamo un buon passo, aspettiamo di vedere come andrà la gara".