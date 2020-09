Valentino Rossi sorride dopo il 7° posto nelle qualifiche del GP Emilia Romagna: "Abbiamo un buon passo, anche se non sarà facile. Abbiamo fatto qualche miglioramento rispetto alla scorsa settimana, ma qui vanno forte in tanti. Siamo tutti vicini, peccato perché avrei potuto partire dalla seconda fila" VIDEO. ROSSI SI PRESENTA CON DUE "GUARDIE"



Valentino Rossi scatterà dalla settima posizione nel GP Emilia Romagna. Il pilota della Yamaha si è presentato ai microfoni di Sky Sport per commentare le qualifiche: "Sono contento, è stato un buon sabato. Questa mattina abbiamo trovato un buon bilanciamento e siamo riusciti a entrare nei 10, che non è mai facile - ha spiegato Valentino ai microfoni di Sky Sport -. Gli altri hanno alzato il livello, ma lo abbiamo fatto anche noi è sono felice. Nelle FP4 nella seconda uscita abbiamo fatto modifiche e abbiamo trovato un buon grip. In qualifica mi trovavo bene, potevo fare meglio ma non ho guidato al massimo, non sono stato bravissimo. Siamo tutti vicini, sono a tre decimi dalla pole, il passo c’è. Sarebbe stato bello partire dalla seconda fila, ma sia tutti lì".

"In tanti vanno forte: Yamaha, Mir, Pecco e Miller" "La cosa piu positiva è che siamo andati meglio della scorsa settimana, siamo riusciti con la squadra a migliorare 2-3 cose in punti in cui settimana scorsa perdevo da per esempio da Morbidelli - ha detto Rossi -. Questo è importantissimo. All’inizio oggi mi mancava un po' di grip dietro ma poi nelle FP4 ho fatto una modifica, il passo è ottimo. In tanti vanno forte: le 4 Yamaha, Mir, Pecco, Miller".