Curioso siparietto dopo le qualifiche del GP dell'Emilia Romagna: Valentino sta parlando di Miller ai nostri microfoni quando arrivano alle sue spalle Bagnaia e i due piloti dello Sky Racing Team VR46 Marini-Bezzecchi. Vale: "Pecco si meritava la pole, aveva fatto un gran giro. Peccato sia andato sul verde, ha un po' esagerato, non serviva...Bez e Maro stanno facendo paura, sono bravissimi. Sono cresciuti, sono alti come me, anzi Luca lo è già..."

