Moto2, trionfo di Bastianini davanti a Bezzecchi

La seconda gara di fila a Misano consacra Enea Bastianini come vero avversario di Luca Marini per il titolo mondiale della Moto2. Il pilota Italtrans Racing vince un GP thriller, sospeso per la pioggia. Le prime tre posizioni della classifica generale non cambiano: Marini rimane leader del Mondiale, seguito da Bastianini e da Bezzecchi

Se sulla tuta si è fatto scrivere "Bestia", non deve essere un caso. Non è solo per l’assonanza con il suo cognome che il soprannome "Bestia" sembra tagliato su misura per Enea Bastianini. La sua seconda gara di fila a Misano parla da sola: cattiveria, ostinazione, pervicacia. Bastianini vuole vincere, si vede e ci riesce. La partenza lampo di Vierge sorprende Bezzecchi, e pure Marini. Il catalano e i due piloti dello Sky Racing Team VR46 sembrano averne di più e lo dimostrano fin dal primo giro. Ma al secondo Bez va lungo e perde tre posizioni. Bastianini non ci sta a lasciar andare via il terzetto di testa. Attacca Marini, che allarga e perde una posizione, e poi aggredisce anche Vierge, ma il pilota del team Petronas Sprinta Racing resiste. Nel giro successivo il giro veloce lo fa Lowes, in 1:36.974, ma la vera notizia la dà Marini, che torna davanti a Bastianini. Bezzecchi passa Dixon e si porta in quarta posizione alle spalle di Bastianini, che lascia dietro di sé dopo soltanto una manciata di curve. Mentre Canet firma il nuovo giro veloce, 1:36.693, inizia a piovere. Bastianini torna davanti a Bezzecchi, in terza posizione. Marini passa Vierge e torna in testa, ma Bestia ne approfitta e con una magia li sorprende entrambi, all’esterno.