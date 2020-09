Miller, visiera a strappo di Quartararo nel motore

Incidente decisamente anomalo per Miller, costretto a ritirarsi al 9° giro del GP dell'Emilia Romagna, per quello che sembrava un problema al motore. In realtà, dopo che la Ducati dell'australiano è stata smontata, si è risalito alla causa della perdita di potenza. Nel condotto che porta l'aria al motore posizionato nel cupolino, è stata trovata una pellicola a strappo del casco di Quartararo. Evidentemente, il pilota francese ha strappato la pellicola che è finita nel condotto causando la perdita di potenza del motore di Miller. È lo stesso Jack in una story su Instagram a mostrare la pellicola che ai lati mostra il numero 20: "Fabio, ho trovato qualcosa di tuo... Purtroppo al 2° giro la mia moto è riuscita a risucchiare una visiera a strappo che si è sovrapposta al filtro dell'aria, a volte le gare possono essere un gioco crudele. Ringrazio il mio team per avere sempre lavorato al meglio".