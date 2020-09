Warm up, Alex Marquez il più veloce. 4° Morbidelli

Alex Marquez a sorpresa è il più veloce nel warm up del GP dell'Emilia Romagna (1:32.402). Alle sue spalle ci sono tre Yamaha: 2° il poleman Vinales (+0.010), 3° Quartararo (+0.077), 4° Morbidelli (+0.099). Due Ducati nella top ten: 9° tempo per Dovizioso (+0.461), Bagnaia è 10° a +0.468. Rossi chiude 12° a +0.534, Petrucci è 15°. Gara della MotoGP alle 14: diretta su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno e in chiaro su TV8. Sul web la cronaca in tempo reale con il live blog di skysport.it.

La Honda dà timidi segnali di ripresa nella domenica del GP dell’Emilia Romagna. La casa giapponese, che conta ben tre piloti infortunati (Marc Marquez, Cal Crutchlow, Stefan Bradl), si piazza a sorpresa in testa al warm up con Alex Marquez: il pilota spagnolo è il più veloce con 1:32.402. Alle sue spalle c’è il terzetto delle Yamaha apparse più in forma in questo weekend: 2° il poleman Maverick Vinales (+0.010), 3° Fabio Quartararo (+0.077), 4° Franco Morbidelli (+0.099), vincitore dell’ultimo GP di San Marino. I primi quattro piloti sono racchiusi in meno di un decimo. Ci sono due Ducati nella top ten: 9° tempo per il leader del Mondiale, Andrea Dovizioso (+0.461), Pecco Bagnaia è 10° a +0.468 da Alex Marquez. 12° Rossi a +0.534 (Valentino più lento di circa mezzo secondo sul passo), Danilo Petrucci chiude 15°. Alle 14 scatta la gara della MotoGP: diretta su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno e in chiaro su TV8. Sul web la cronaca in tempo reale con il live blog di skysport.it.