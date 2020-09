Misano, italiani all'attacco: il programma su Sky

Misano ospita per la seconda settima consecutiva un round del Motomondiale. Il GP dell’Emilia Romagna e della Riviera di Rimini si preannuncia scoppiettante, almeno stando agli equilibri visti in pista durante le due precedenti giornate. In MotoGP dalla pole scatterà, come domenica scorsa, Maverick Vinales, che tenterà di sfatare il tabù che lo ha visto vincere in sole due occasioni quando scattava davanti a tutti. Dietro allo spagnolo della Yamaha troviamo Miller e Quartararo, con ben cinque italiani nella Top-10: Bagnaia 5° (pole sfumata per aver toccato il verde fuori dalla pista), Rossi 7°, Morbidelli 8°, Petrucci 9° e Dovizioso 10°. C'è tanto azzurro dunque, per un GP che promette scintille fin dalla prima curva. Il Gran Premio dell’Emilia Romagna e della Riviera di Rimini è in diretta su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno e in chiaro su TV8. In pista anche MotoE (gara alle 10), Moto3 (gara alle 11.00) e Moto2 (gara alle 12.20).