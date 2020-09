Chaz Davies su Ducati vince gara-2 a Barcellona, diventando il 7° pilota diverso a imporsi in questo campionato del mondo Superbike. Sul podio anche le due Yamaha di van Der Mark e Gerloff. Quarto Rea, che si conferma in vetta alla classifica iridata. Ritiro per Rinaldi

Chaz Davies ha conquistato gara-2 del Round di Catalogna di Superbike. A Barcellona, il britannico della Ducati (7° vincitore diverso in questo 2020, 31° successo in carriera in SBK) ha preceduto le due Yamaha dell'olandese van Der Mark e dello statunitense Garrett Gerloff. Quarta piazza per la Kawasaki di Jonathan Rea, che si conferma leader del Mondiale con 51 punti di vantaggio su Redding, quando mancano due gare alla fine del campionato. 12° Caricasulo, primo degli italiani, dopo il ritiro di Michael Rinaldi per un problema sulla sua Ducati. Il Mondiale Superbike torna il weekend del 4 ottobre in Francia a Magny-Cours.