Lo scorso weekend era stato Jonathan Rea, cinque volte campione mondiale in Superbike, a dedicarle la vittoria a Barcellona: "Ero stato a trovarla e mi aveva trasmesso grande forza", confidava il 33enne pilota nordirlandese. Lei è Ana Carrasco, collega reduce da un incidente durante i test all’Estoril e dall'operazione in ospedale: intervento necessario per ridurre le fratture alle vertebre, step superato come commentato attraverso i social dalla 23enne spagnola. Campionessa Supersport 300 nel 2018, Ana ha mostrato su Instagram l’immagine della propria schiena in seguito all’operazione. "Dicono che ciò che non ti uccide ti rende più forte... Beh eccoci qui, desiderosi di tornare più forti che mai!", le parole che accompagnano una foto dal forte impatto ma che ribadiscono la voglia di scendere nuovamente in pista.