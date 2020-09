Libere Moto2: Lowes chiude in testa, 2° Marini

Lowes e Marini, due piloti veloci, due che se la sono giocata spesso in qualifica. E qualche volta in gara (all’inglese manca la costanza del pesarese). Sono i più veloci nel primo giorno di Libere a Barcellona. Una doppia conferma in un venerdì che ha visto qualche sorpresa. A cominciare col ritorno di Di Giannantonio, che aveva dato segnali di ripresa già a Misano (almeno in qualifica). Se il suo quarto tempo è un buongiorno si vedrà.

Bezzecchi, settimo, sempre più consistente, è invece una conferma. Canet, sesto, una parziale sorpresa. Martin è invece una gradita riconferma, in definitiva solo una mezza sorpresa. Dopo due settimane di assenza (causa Covid-19) lo spagnolo si è ripresentato in forma prendendosi il nono posto. Ma chi oggi lotta per il mondiale (lui ha già accumulato 46 punti di distacco), dovrà fare i conti anche con lui, tra i favoriti alla vigilia e possibile protagonista già da questo GP.

Bastianini come sempre è partito con calma: tredicesimo al mattino, quinto al pomeriggio, quindi dodicesimo nel combinato. E’ ritornato davanti Nagashima, ma il giapponese non è comunque una certezza, nonostante l’ottimo avvio di stagione. E via così, fino a scorrere le ultime posizioni della classifica della prima giornata, dove ritroviamo ancora una volta Lorenzo Baldassarri che ha rimediato 1,7 secondi di ritardo. Troppi, per uno che fino a un anno fa poteva lottare per il podio.