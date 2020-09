Siamo abituati a vedere i piloti sfrecciare oltre i 300 chilometri orari in pista. Osservare quindi una lumaca, che percorre con assoluta calma la curva 14 del Montmeló, è un’immagine che affascina per l’enorme contrasto con questo sport. Come si vede nel video, la chiocciola passeggia sull’asfalto approfittando della pausa della MotoGP: speriamo sia uscita in tempo dal circuito prima dell’inizio della seconda sessione di prove libere

