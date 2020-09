Moto2, Marini al top: pole e record della pista

Il leader del Mondiale di Moto2, Luca Marini, festeggia la quinta pole della carriera, la seconda della stagione. Record della pista per il pilota dello Sky Racing Team VR46, che in griglia scatterà davanti a Navarro e Lowes. In quinta posizione Di Giannantonio, in sesta Bezzecchi. Attenzione agli orari delle gare di domenica: F1 alle 13.10, Moto3 alle 12, Moto2 alle 13.20, MotoGP alle 15, tutto live su Sky

Preciso, sciolto, l'atteggiamento in sella di chi ha trovato il feeling giusto con la sua moto. Così Luca Marini s'è preso la quinta pole in carriera (con tanto di record della pista), la seconda quest'anno (subito dopo Misano). Solido, bisognerebbe aggiungere, e costante perché il pesarese cerca e spesso trova il passo fin dal venerdì

"Il feeling è migliorato da ieri - ha detto Marini - abbiamo lavorato nella direzione giusta. Ho guidato pulito, perché qui non bisogna spingere al massimo ma piuttosto essere precisi". Con lui in prima fila Jorge Navarro, che certifica il buon rendimento della Speed Up sul circuito spagnolo, insieme al quarto posto di Fabio Di Giannantonio.

E poi Marco Bezzecchi, sesto, quasi abbonato alle prime due file della griglia. Un po' sottotono invece Enea Bastianini, rispetto agli standard di questa stagione. Scatterà undicesimo il romagnolo, con l'obbligo di accorciare in fretta le distanze per non far scappare l’avversario diretto in campionato (Marini è in testa per cinque punti) che a sua volta dovrà guardarsi da Sam Lowes, in gran forma anche in questo week end. È mancato soprattutto Jorge Martin, partito bene venerdì, ma forse con troppa attesa dopo le due gare saltate causa Covid. Lo spagnolo sembrava in grado di cancellare lo stop, ma alla fine ha dovuto accontentarsi del quattordicesimo posto in qualifica.