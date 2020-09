Tony Arbolino ha vissuto un sabato speciale a Barcellona. Il Tiburón si sta giocando il Mondiale in Moto3, ma da tempo aspettava di poter definire il suo futuro per concentrare tutte le sue attenzioni sul campionato. Ed ecco che nel GP di Catalunya tutto è andato al posto giusto.

Dopo un inizio weekend promettente con il miglior tempo assoluto delle prove libere, Arbolino ha finalmente chiuso il contratto di due anni con il team Liquimoly Intact Gp, dove sostituirà Tom Lüthi passato in Sag al posto di Remy Gardner, e in qualifica ha demolito i rivali battendo il vecchio record della pista di sei decimi. Arbolino è diventato il primo e finora unico pilota della storia della Moto3 a girare a Barcellona in 1'47 e ha conquistato la prima pole position della sua stagione.

A fine qualifica ha esultato facendo il gesto dell'orologio, avendolo vinto come premio per aver ottenuto il miglior tempo. È l'ora X per Tony: quella di cominciare la sua rimonta Mondiale partendo da una super pole, e quella di costruire la sua nuova carriera in Moto2.