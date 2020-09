Giornata storica a Montmeló per l'Italia, che piazza tre piloti davanti a tutti in griglia di partenza: non succedeva dalla gara di Brno 2009, quando i protagonisti erano stati Iannone in 125, Simoncelli in 250 e Rossi in MotoGP. Questa volta a centrare il bersaglio sono Arbolino in Moto3, Marini in Moto2 e Morbidelli in MotoGP. Rivediamo i momenti più belli delle tre qualifiche. Domani le gare: Moto3 alle 12, Moto2 alle 13.20, MotoGP alle 15

