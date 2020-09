A Barcellona Morbidelli festeggia la prima pole in top-class (l'ultima in Moto2 era stata nel 2017 a Sepang), alle sue spalle Quartararo e Rossi (che oggi ha annunciato ufficialmente il passaggio in Petronas per il 2021). Per la 5^ gara di fila Miller è il miglior pilota Ducati in griglia: scatterà dalla 4^ posizione. Marini in pole in Moto2, Arbolino in pole in Moto3: italiani protagonisti

GP CATALUNYA, GARA DI MOTOGP ALLE 15: GUIDA TV