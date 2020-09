Nel Mondiale di MotoGP del 2021 ci sarà ancora Valentino ai blocchi di partenza: Rossi ha firmato con Petronas, contratto di un anno. Rivediamo tutti i numeri delle 15 stagioni di Rossi in sella a una Yamaha: prendiamo in considerazione la posizione in classifica, i punti complessivi, i GP corsi, le vittorie, le pole e i podi

Valentino Rossi l'anno prossimo correrà ancora su una Yamaha, approdando nel team Petronas: nel sabato del GP di Catalunya è arrivato l'annuncio ufficiale. Insieme, Vale e la Yamaha hanno festeggiato titoli Mondiali in MotoGP (quattro, il primo nel 2004, per confermarsi nel 2005, 2008 e 2009) e record. Parlando di primati, tanto per cominciare domenica scorsa sul tracciato di Misano il Dottore è diventato l'unico pilota ad aver preso parte a 250 GP con un solo costruttore. Superato Daniel Pedrosa, che con Honda aveva affrontato 217 gare. Nessuno ha vinto così tanto con la Yamaha: Jorge Lorenzo aveva collezionato 44 successi, Eddie Lawson ancora prima 26, ma Rossi è salito più in alto di tutti, raggiungendo le 56 vittorie con Yamaha.