Warm up: 1° Quartararo, 3° Rossi, 4° Morbidelli

L'uomo della pole, Morbidelli, è 4° nel warm up di MotoGP a Montmeló. 1° Quartararo davanti a Nakagami e Rossi. Caduta per il Diablo, fortunatamente tutto ok. Moto3: Marini è il più veloce, in Moto3 invece svetta Antonelli. Aggiornamenti di mercato: McPhee (Petronas Sprinta Racing) a un passo da MV Agusta Forward Racing, siamo ai dettagli. Gli orari delle gare: Moto3 alle 12, Moto2 alle 13.20, MotoGP alle 15

Dalle qualifiche al warm up, le Yamaha si confermano in ottimo stato di forma a Montmeló. Il migliore del warm up, iniziato con temperature leggermente più alte rispetto alle terze libere di ieri (22°) è Quartararo, alle sue spalle Nakagami e a Rossi (che ieri ha ufficializzato il passaggio in Petronas per il Mondiale 2021). 4° tempo per il compagno del prossimo anno di Valentino, Morbidelli, che scatterà dalla pole. Ducati: il migliore del warm up è Zarco, 8°. Passi avanti per Bagnaia, 9°. Dovizioso, 17° in griglia, firma il 14° tempo. Turno importante per sciogliere i dubbi sulle gomme: morbida o media? Molti piloti, tra cui Petrucci, temono che la soft non possa reggere tutta la gara, che possa avere avere un crollo importante nel finale.