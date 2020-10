Intervistato da Antonio Boselli, Pecco Bagnaia racconta le proprie emozioni dopo l'annuncio del passaggio nel 2021 da Pramac al team ufficiale Ducati: "Mi ha chiamato Dall'Igna lunedì dandomi la notizia. Ho provato una sensazione strana, bellissima. Sono consapevole delle pressioni e delle aspettative che ci saranno su me e Miller l'anno prossimo, ma credo che potremo fare un buon lavoro"

"Lunedì mi ha chiamato il direttore generale Dall'Igna dicendomi che l'anno prossimo sarei stata ufficialmente un pilota Ducati, è stata una notizia bellissima, anche perchè sono da sempre un fan del team. Appena me l'ha detto ho provato una sensazione strana, è un sogno che si avvera. Abbiamo svolto un grande lavoro, ci siamo meritati questo contratto e credo che potremo fare bene l'anno prossimo".

Ieri c'è stato l'annuncio ufficiale, tu quando hai saputo del passaggio in Ducati? E quali emozioni hai provato?

Le parole

Ciabatti: "Speriamo di avere l'anti Marquez"

Sarai chiamato a una sfida importante, quella di lottare per il titolo, ti senti pronto?

"Essere nel team ufficiale porta tante responsabilità, le pressioni saranno maggiori, tutti si aspetteranno tanto da me e Miller, sarà fondamentale non fare errori e cercare di protare a casa sempre il massimo, in ogni situazione. La moto è competitiva, mi sto trovando sempre meglio, sono fiducioso, potremo fare un bel lavoro".