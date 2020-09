Bagnaia e Miller nel team ufficiale, Martin e Zarco in Pramac: prime parole del direttore sportivo Ducati, intervistato da Sandro Donato Grosso, sui piloti scelti per il 2021: "Raccogliere l'eredità di Dovizioso non sarà facile, ma speriamo tra loro possa esserci l'anti Marquez". Su Bagnaia e Miller: "Per la prima volta entrambi i piloti Pramac vengono promossi nel team ufficiale. Pecco ha dimostrato di essere competitivo in quasi tutte le gare con la GP20" DUCATI 2021, BAGNAIA CON MILLER

Ducati oggi inizia ufficialmente un nuovo corso. Borgo Panigale ufficializza quella che è una formazione anticipata e frutto dei risultati in pista di questo periodo. La scelta è strategica e porta dritto verso un ricambio generazionale. In un momento delicato in cui non è facile rimanere attaccati al treno mondiale con Andrea Dovizioso si deve guardare giocoforza al futuro, con ottimismo. Nel 2021 e 2022 infatti ci sarà Pecco Bagnaia al fianco di Jack Miller nel team ufficiale mentre Jorge Martin e Johann Zarco saranno i piloti del Team Pramac. Per l'ufficializzazione di Enea Bastianini (da tempo sotto contratto) invece bisognerà attendere che venga definito lo scenario futuro dell'attuale Team Esponsorama (Avintia) che dal 2022 potrebbe non essere più ai nastri di partenza della MotoGP. Di fatto Ducati Corse sceglie un pacchetto giovane perché, a parte Zarco che di anni ne ha 30, gli altri quattro piloti assieme hanno un'età media di 23 anni. I titoli non mancano con Bagnaia e Zarco che ne hanno tre in Moto2 mentre Martín è stato iridato di Moto3 nel 2018.

Ciabatti: "Pecco competitivo in quasi tutte le gare" Le parole Bagnaia: "Sono la persona più felice del mondo" Paolo Ciabatti, Direttore Sportivo di Ducati Corse, esprime realismo intervistato da Sandro Donato Grosso: "Abbiamo scelto Pecco dopo le sue ultime prestazioni, e pensiamo che si sia meritato questo contratto perché dopo un 2019 non facile ha dimostrato di essere competitivo con la GP20 in quasi tutte le gare. È rientrato dopo l'incidente di Brno e l'intervento alla gamba destra con il giusto approccio, e riesce a sfruttare al meglio il pacchetto Desmosedici GP con le nuove gomme Michelin grazie al suo stile di guida. Raccogliere l'eredità di un vincente come Dovi non sarà facile per nessuno ma speriamo tra loro possa esserci l'anti Marquez: per la prima volta entrambi i piloti Pramac vengono promossi nel Team Ufficiale, a testimonianza dell’ottimo lavoro fatto insieme al nostro Factory-Supported Team. Questi quattro piloti avranno a disposizione le versioni più aggiornate della Desmosedici GP." La squadra Ducati ha anche pensato a ridistribuire i capitecnici che di fatto seguiranno i loro piloti di riferimento, e così Bagnaia sarà supportato da Cristian Gabarrini, Jack Miller da Cristhian Pupulin mentre con Zarco si sposterà in Pramac Marco Rigamonti. Daniele Romagnoli (attuale capotecnico di Petrucci) ed Alberto Giribuola (capotecnico di Dovizioso) seguiranno rispettivamente Martín e Bastianini.