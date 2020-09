Sono giorni importanti per il mercato piloti, in vista del prossimo anno. Dopo l'annuncio dell'approdo di Rossi in Petronas arrivano novità da Ducati: è fatta per il passaggio di Pecco Bagnaia dal team Pramac al team ufficiale, dove affiancherà Jack Miller. In Pramac la coppia sarà invece Martin-Zarco

Bagnaia sarà invece l'unico ad avere un contratto di due anni , altro attestato di stima per un pilota sui cui la Ducati punta per tornare al successo mentre per Zarco, così come per Jack Miller, la formula del contratto è annuale con opzione.

La soddisfazione di Domenicali

Claudio Domenicali, Amministratore Delegato di Ducati Motor Holding, accoglie Bagnaia e Miller nel team ufficiale: "Le corse sono un incubatore tecnologico avanzato in continua evoluzione che rappresenta una parte fondamentale della nostra azienda. Per avere successo è indispensabile continuare a investire in ricerca e sviluppo e non avere il timore di innovare e rinnovare. Per questo sono molto contento dell’inserimento di piloti giovani e di talento che ci fanno guardare al futuro con ottimismo e una costante voglia di migliorarci. Pecco e Jack quest'anno hanno dimostrato di riuscire a sfruttare il potenziale della nostra Desmosedici GP e si sono meritati questa opportunità. Il loro passaggio alla squadra ufficiale dal Pramac Racing Team, dove entrambi sono cresciuti, è prova dell'efficiente collaborazione che ci lega al team di Paolo Campinoti, che desidero ringraziare. Adesso però siamo focalizzati sulla stagione in corso, perché vogliamo ottenere i migliori risultati possibili con i nostri due piloti: Andrea, che in questi otto anni con noi è stato per tre volte consecutive vice-campione del mondo, ha vinto 14 GP, diventando così il pilota Ducati più vincente dopo Stoner, ed è ancora in lotta per il titolo mondiale di quest’anno e Danilo, che si sta impegnando al massimo per tornare a lottare per il podio. Insieme a loro faremo di tutto per concludere al meglio questa nostra bella avventura insieme".