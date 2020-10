Lo strano sabato di Rea

Il pilota della Kawasaki chiude dunque la prima fila in vista di Gara-1 ma in mattinata, durante le terze libere, è stato protagonista di un episodio curioso. Dopo una caduta, non è riuscito a tornare subito in pista: ha di fatto smarrito le vie di fuga ed è stato necessario l'intervento dei commissari per indicargli il percorso giusto. Dalle 14, in diretta sul canale 208 di Sky, il via della prima gara in Francia.