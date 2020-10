Yamaha: un positivo al covid, 6 in autoisolamento

Sei ingegneri della Yamaha (tra cui il Project Leader Takahiro Sumi) sono in autoisolamento, uno di loro è risultato positivo al test coronavirus: non parteciperanno con il resto del team al weekend di Le Mans di questa settimana

-A causa delle restrizioni di viaggio diversi membri Yamaha sono spesso ad Andorra nelle pause tra un GP e l'altro. Martedì, prima della partenza da Andorra, un membro dello staff tecnico è risultato positivo al test Covid-19, mentre per altri 5 ingegneri l'esito dei test è stato negativo;

-24 ore dopo è stato effettuato un ulteriore test, che ha confermato gli stessi risultati;

-i sei ingegneri sono in autoisolamento ad Andorra e non parteciperanno al weekend in Francia;

-Yamaha sta organizzando la presenza di personale alternativo per il weekend di Le Mans;

-Il Project Leader Takahiro Sumi e i cinque ingegneri resteranno di supporto con lo staff e i piloti impegnati in Francia attraverso dei nuovi sistemi di comunicazione con cui restare in contatto prima, durante e dopo ogni sessione in pista;

-l'ingegnere risultato positivo al coronavirus non mostra segni di malattia;

-a partire dalla metà della prossima settimana verrà esaminata nuovamente la situazione