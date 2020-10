Poteva succedere (pista fredda, asfalto umido, gomme inadatte) ed è successo. Poteva capitare che in queste condizioni e viste le premesse, qualcuno cadesse male, come è successo a Luca Marini, all'inizio del secondo turno di libere. Il pilota dello SKY Racing Team VR46 è incappato in un brutto high-side che l'ha sbalzato in aria, per poi proiettarlo pesantemente di schiena sull'asfalto colpito con il piede sinistro. Conclusione: sospetta microfrattura del malleolo sinistro. Se confermata comprometterebbe oltre la rinuncia alla gara francese, il rischio di saltare le prossime due tappe del calendario (Aragon il 18 e 25 ottobre). È l'inevitabile riflesso di un mondiale costruito in situazione d'emergenza, ma talmente serrato da non perdonare il minimo incidente.

Una riflessione andrebbe però anche sulla dotazione degli pneumatici Dunlop, a sentire i diretti interessati, troppo duri per queste temperature. Nel solo turno nel mattino si sono contate una dozzina di cadute nella classe media e ben diciassette in Moto3 (e nemmeno una in MotoGP). Al pomeriggio il conto si è ulteriormente ingrossato. A maggior ragione tanto di cappello a chi è riuscito a chiudere la sessione senza danni. Martin prima di tutti, in gran forma lo spagnolo, capace di togliere il primato nel finale di sessione a Dixon.

Unica soddisfazione per gli italiani il terzo tempo di Bezzecchi, arrivato nel finale mentre l’asfalto incominciava ad asciugarsi permettendo ai piloti di montare le gomme slick. Solo quattordicesimo invece Bastianini a cui è stato cancellato un giro veloce. Baldassarri sedicesimo, Dalla Porta ventesimo, Bulega venticinquesimo completano un quadro in gran parte deficitario per i nostri colori (con l’eccezione di Bezzecchi). Fabio Di Giannantonio, incappato in una brutta caduta al mattino, è rimasto fermo ai box al pomeriggio.