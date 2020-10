La pandemia da coronavirus ha modificato il calendario del Motomondiale, portando i piloti a correre a Le Mans nel mese di ottobre, quando le temperature sono più basse. Questo comporta molti rischi in pista, come si è visto nelle prove libere. Soprattutto per i piloti di Moto2 e Moto3 che, a differenza delle Michelin usate in MotoGP, dispongono di gomme Dunlop troppo dure e difficoltose da mandare in temperatura GP FRANCIA, GLI HIGHLIGHTS DELLE LIBERE

Che correre a Le Mans a ottobre sarebbe stato problematico lo si poteva mettere in conto, ma piloti e team ci hanno sbattuto il muso. In molti dicono che sarebbe stato meglio disputare il GP a luglio, ma con tutto quello che è successo nel mondo bisogna solo fare un plauso alla Dorna per aver allestito un calendario comunque valido. Le basse temperature hanno messo in ginocchio soprattutto i piloti di Moto2 e Moto3 che, a differenza delle Michelin usate in MotoGP, dispongono di gomme Dunlop troppo dure e difficoltose da mandare in temperatura. Se aggiungiamo la pioggia del venerdì mattina e una pista che quando sta per asciugarsi rimane chiazzata, allora il "pericolo" è servito. Sequenza di cadute a raffica, con Fabio Di Giannantonio che ha rimediato una slogatura alla caviglia sinistra e Luca Marini che, pur avendo temuto una microfrattura al malleolo del piede sinistro, se l’è cavata con una forte contusione. La caviglia è molto gonfia ed il team valuterà a cavallo delle FP3 il da farsi.