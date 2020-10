Rossi: "È pericoloso correre a Le Mans in ottobre"

Al termine delle Libere del venerdì (chiuse al 12° posto), Valentino critica con una battuta scherzosa la scelta di correre in Francia in autunno: "Se ci fanno andare a luglio a Jerez e a ottobre a Le Mans, allora forse abbiamo fatto qualcosa di male e ce l'hanno fatta pagare. Le condizioni sono difficilissime, si deve guidare tra le pozzanghere". Sulla caduta del fratello Marini: "Per la dinamica dell'impatto, è andata bene a Luca: le gomme della Moto2 e della Moto3 sono troppo dure" VIDEO. LA CADUTA DI MARINI

Venerdì pieno di emozioni contrastanti per Rossi a Le Mans. Valentino prima chiude al 5° posto nella classifica combinata delle prove libere, ma poco dopo gli viene cancellato il giro per bandiera gialla e scivola al 12° posto. A seguire il pilota Yamaha si prende un grande spavento davanti alla tv, quando vede la caduta del fratello Luca durante le Libere 2 della Moto2. Per fortuna nessuna frattura per Marini, ma la dinamica dell’impatto ha fatto preoccupare tanto Rossi, che ha monitorato costantemente gli sviluppi sulle condizioni del pilota dello Sky Racing Team VR46. Al termine della giornata, Valentino fa il punto al microfono di Sandro Donato Grosso: "Condizioni difficilissime, il nostro turno è stato veramente tosto: oltre alla pista metà asciutta e metà bagnata, c’era anche tanto freddo. Bisogna stare molto attenti in tutte le curve, si deve guidare tra le pozzanghere. Inoltre la pista fa davvero fatica ad asciugarsi, è stato davvero difficile. Se ci fanno andare a luglio a Jerez e a ottobre a Le Mans, allora forse abbiamo fatto qualcosa di male e ce l'hanno fatta pagare – scherza Rossi, sorridendo –. Certo, il calendario dipende dal coronavirus, ma la pista di Le Mans a ottobre è un po' pericolosa, come Phillip Island. Non è il periodo migliore dell’anno per correrci. Queste non sono le mie condizioni preferite, ma sono contento perché comunque sono riuscito ad andare bene. Purtroppo mi hanno tolto l’ultimo giro, altrimenti avrei chiuso al 5° posto, quindi direi che non è male". Valentino parla anche dei suoi prossimi impegni sulle quattro ruote: "Il mio piano era di non fare il rally di Monza e di correre ad Abu Dhabi, ma ora che è diventata l'ultima tappa del Mondiale WRC i piani possono cambiare. Vedremo".