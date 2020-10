È ufficiale: Manzi con Pons Racing nel 2021

Novità di mercato per la prossima stagione: Stefano Manzi nel 2021 correrà su una Kalex per Pons Racing. Il n.1 del team, Sito Pons: "Siamo molto felici, si tratta di un pilota giovane con un grande potenziale, sono sicuro che potremo lottare per le prime posizioni". Domenica la gara di Moto2 di Le Mans: il via alle 14.30 su Sky Sport MotoGP

Sono settimane particolarmente intense nel Motomondiale, non solo per le lotte in vetta nelle tre categorie, anche sul fronte del mercato arrivano importanti notizie. L'ultima riguarda il futuro di Stefano Manzi, che a fine anno lascerà lascerà il team Forward e MV Agusta: è stato ufficializzato il suo approdo nel team di Sito Pons. "Ora devo solo pensare a concludere al meglio la stagione in corso, ma sono davvero contento di essere arrivato a questa firma", le prime parole di Manzi. Il benvenuto di Sito Pons: "Si tratta di un pilota giovane, di soli 21 anni, ma con un grande potenziale. La sua esperienza nella categoria sarà preziosa per una squadra come la nostra: sono certo che insieme riusciremo a lottare per le prime posizioni della classifica. Siamo davvero soddisfatti di aver raggiunto questo accordo".