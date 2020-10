Vietti: "Vittoria inaspettata. Moto2? Ci spero"

Il pilota dello Sky Racing Team VR46 felicissimo dopo la vittoria in Francia, la sua seconda in questa stagione, che lo porta a 16 punti dalla vetta del Mondiale. "Non me la aspettavo - ha confessato - all'arrivo ho urlato come un matto. Ora dobbiamo andare avanti così. Futuro in Moto2? Lo spero, ma ora devo pensare solo a chiudere bene quest'anno"

Grande emozione per Celestino Vietti per la sua seconda vittoria in stagione in Moto3 a Le Mans. “Un successo molto inaspettato – ha spiegato il pilota dello Sky Racing Team VR46 – perché eravamo veloci, ma non pensavo di essere così competitivo. Meno male. Avevamo fatto fatica perché siamo caduti tre volte nel weekend e non è mai facile quando si cade. Però il feeling era buono con la moto. Alla fine abbiamo provato a scegliere la gomma dura ed è stata una scelta buona, perché negli ultimi giri sembrava essere più costante e ci ha permesso di essere un pelo più veloci di quanto pensavo. E poi alla fine ero nel posto giusto al momento giusto quando Arena e Masia sono andati lunghi, ho provato ad approfittarne, ho chiuso tutte le porte ed è stato bellissimo. All’arrivo ho urlato come un matto. E’ stata una sorpresa maggiore rispetto alla vittoria in Austria dove mi sentivo più competitivo. Sono contentissimo”.