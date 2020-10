Domenica amara per Valentino Rossi: è infatti finito al primo giro il suo Gp di Francia. Il Dottore è scivolato sulla pista umida di Le Mans all'altezza della curva 3 e non è poi riuscito a ripartire. La sua Yamaha si è infatti spenta e i commissari di gara sono stati costretti a caricarla sul furgone. Per Valentino si tratta del terzo 'zero' consecutivo nel Mondiale 2020

ROSSI, IL VIDEO DELLA CADUTA