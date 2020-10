Arenas e Team Aspar insieme in Moto2 nel 2021

È arrivato il comunicato ufficiale: il prossimo anno Albert Arenas fa il salto di categoria con il team Aspar, passando dalla Moto3 alla Moto2. Attualmente in vetta alla classifica del Mondiale con tre vittorie stagionali, Arenas l'anno prossimo correrà al fianco di Aron Canet. Il pilota spagnolo esulta: "Sono molto felice ed emozionato di passare in Moto2, la voglia di raggiungere questo traguardo era sempre più forte e credo che il cambiamento stia arrivando nel momento giusto. Ringrazio tutte le persone che mi hanno permesso di arrivare fino a qui e che mi hanno sostenuto in questi anni". Jorge Martinez "Aspar" aggiunge: "Siamo orgogliosi di fare il salto in Moto2 con Arenas. È con noi fin dal Campionato del Mondo Junior Moto3, vederlo crescere, maturare e ora lottare insieme a noi per il titolo di Moto3 è una grande soddisfazione. Si tratta di uno dei piloti più completi del Campionato in corso della sua categoria, siamo certi che ci farà fare un altro passo avanti in Moto2".