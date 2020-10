Caso Iannone, udienza in corso al Tas: gli scenari

In corso al Tas di Losanna l’udienza di Iannone sul presunto caso di doping, che ha portato ai 18 mesi di sospensione. Giornata divisa in tre fasi: il dibattimento sulla carne contaminata, l’esame del capello, il colloquio con il pilota Aprilia. I giudici si riuniranno poi in camera di consiglio per decidere. Le ipotesi sulla sentenza variano da una totale assoluzione alla conferma dei 18 mesi, fino all’estensione della squalifica a 4 anni come richiesto dalla Wada

IANNONE, LE DICHIARAZIONI PRIMA DELL'UDIENZA