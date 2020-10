Andrea Iannone ha convocato una conferenza prima dell'udienza di giovedì 15 ottobre al Tas, in cui si discuterà della sua posizione dopo la sospensione per doping: "Quello sarà il giorno più importante della mia vita, si deciderà il mio futuro. Non c’è stato un solo giorno in cui non abbia pensato a questa situazione. Mi manca la mia moto, il mio sport, il mio lavoro. Per quanto riguarda il mio rapporto con Aprilia sono tranquillo: loro mi hanno aspettato e mi aspettano"

Giovedì 15 ottobre sarà un giorno fondamentale per la carriera di Andrea Iannone e per il futuro di Aprilia. Il pilota italiano si presenterà davanti al Tas di Losanna per capire se potrà tornare a correre dopo la sospensione per doping. A Iannone (trovato positivo al doping il 3 novembre 2019 in occasione del GP della Malesia) è stata riconosciuta un’assunzione accidentale, colposa e non dolosa, di drostanolone (causata da contaminazione alimentare). La squalifica va dal 17 dicembre 2019 al 16 giugno 2021. Iannone ha fatto ricorso in appello dopo la sentenza della Corte Disciplinare della FIM per i 18 mesi di sospensione. Anche la Wada (agenzia mondiale antidoping) ha presentato appello, chiedendo formalmente di inasprire la pena a 4 anni. La resa dei conti è fissata per giovedì 15 ottobre durante l’udienza di fronte al Tas di Losanna. La sentenza potrebbe arrivare già entro la fine della settimana.