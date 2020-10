Vale e il protocollo: il tracciamento della Yamaha

Rossi sui social annuncia di essere risultato positivo al coronavirus: salta la gara in programma ad Aragon questa settimana. Valentino è stato corretto, coerente rispetto al protocollo e trasparente, così come lo è stata la Yamaha, che ha pubblicato gli spostamenti del pilota

"Sono triste e arrabbiato perchè ho fatto del mio meglio per rispettare il protocollo": c'erano anche queste parole, nel messaggio postato sui social in cui Valentino Rossi ha annunciato di essere risultato positivo al coronavirus e di dover rinunciare al GP di Aragon di questa settimana. Quali sono i punti principali del protocollo a cui si è attenuto Valentino? Dorna garantisce una sorta di bolla sanitaria, che prevede oltre a un comportamento rigoroso per ridurre al minimo i contatti un tampone da effettuare entro le 48 ore prima di tornare in pista. Se il risultato è negativo va caricato sull'app, a quel punto compare una striscia verde che indica il via libera a partire. Come segnale di ulteriore trasparenza, Yamaha ha reso noti attraverso un comunicato gli spostamenti degli ultimi giorni di Valentino.