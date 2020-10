Fabio Di Giannantonio ha staccato il miglior tempo nel venerdì di Aragon in Moto2, davanti a un altro italiano, Marco Bezzecchi dello SRT VR46, che piazza anche Luca Marini in quinta piazza. Sesto crono per il suo rivale nel Mondiale, Enea Bastianini. Libere 3 posticipate di mezz'ora per evitare le basse temperature: Moto3 alle 9:30, MotoGP alle 10:25, Moto2 alle 11:25. Posticipato anche il warm up: Moto3 alle 9, Moto2 alle 9.30, MotoGP alle 10

Marini e Bastianini, marcatura stretta già dal venerdì. Quinto il pesarese, sesto il riminese, dopo due turni che hanno visto in particolare Marini mettersi subito in evidenza. Enea c’ha messo un po’ di più, ma alla fine è arrivato anche lui. E sono i due in testa al mondiale che si sfidano staccati di 15 punti.

Davanti a tutti, vera sorpresa del giorno, c’è però Fabio Di Giannantonio, miglior crono del pomeriggio (e del giorno…). E le buone notizie non finiscono qui. Alle sue spalle, nella prima fila virtuale c’è anche Marco Bezzecchi. Quattro italiani nei primi sei, la Moto2 si conferma terreno di caccia per i nostri. Se domattina, come tutto lascia intendere, l’asfalto sarà più freddo di venerdì pomeriggio, la top quattordici potrebbe subire pochi cambiamenti. Almeno per le posizioni di testa, dove a buon diritto spicca il nome di Lowes, molto veloce fin dalle prime battute, nonostante il freddo, e rapido anche in FP2, dove è scivolato proprio all’ultimo giro.

Restando ai piloti di casa nostra, mancano all’appello Nicolo Bulega che al mattino ha perso gran parte del turno al box e al pomeriggio è finito piuttosto lontano, al ventiduesimo posto. In compagnia, purtroppo, di Lorenzo Dalla Porta, una volta di più in difficoltà nel trovare il feeling giusto con moto, gomme e pista. Da rivedere sabato.