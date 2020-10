Splendido duello tra Raul Fernandez e Celestino Vietti, con lo spagnolo che conquista la pole in Moto3 per appena 59 millesimi. Migno partirà 13°, Fenati scatterà dalla seconda fila. Attenzione agli orari delle gare, posticipate per evitare le basse temperature: Moto3 alle 12, Moto2 alle 13:20, MotoGP alle 15

Non era facile strappare la pole position a Raul Fernandez, ma Celestino Vietti ci ha provato fino all’ultimo. Lo spagnolo ha impresso un tempo fenomenale sulla prima casella della griglia della Moto 3 (1’57.681) ma il piemontese gli è arrivato a soli 59 millesimi di distanza. Due giri indiavolati alla fine, l’ultimo in parte nelle scia di Suzuki (ottimo quinto), ma quasi sempre da solo, sicuro, veloce, consistente Vietti è apparso in gran forma. La parte migliore dello SkyRacing Team VR46 che puntava anche su Andrea Migno, il più veloce nella FP3 del mattino, ma incapace di ripetersi in qualifica dove si è fermato alla tredicesima casella. Nelle prime file poteva starci anche Niccolò

Antonelli, terzo in mattinata, ma dodicesimo al momento decisivo, mentre Fenati partito col giusto abbrivio fin dal venerdì, ha centrato la seconda fila col sesto posto.

C’è da stare sereni, pensando alla corsa, perché sia Romano sia Celestino hanno un ottimo passo. Si sente la mancanza di Tony Arbolino, rimasto in albergo bloccato dalla vicenda Covid (negativo al test, ma obbligato alla quarantena per aver viaggiato sull’aereo che lo riportava in Italia da Le Mans con un passeggero positivo). Brutto colpo per la sua rincorsa al vertice del Mondiale, ma in ottica campionato si prepara un’interessante sfida tra Vietti e Arenas, attuale leader, pronto a scattare di fianco all’italiano con il terzo tempo.