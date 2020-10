Caso Arbolino: negativo al Covid ma in quarantena

Sul volo di ritorno da Le Mans accanto a Tony Arbolino c'era una persona risultata positiva al coronavirus: il pilota italiano (negativo ai test al Covid) ha ricevuto una comunicazione dalle autorità sanitarie italiane e spagnole, dovrà restare in isolamento per 10 giorni, salta la gara di questo weekend. Snipers, Cecchini: "Sono sotto terra. Eravamo arrivati carichi, ora ci troviamo fermi per qualcosa al di fuori della nostra responsabilità"

