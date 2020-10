Fabio Quartararo sorride dopo la pole conquistata ad Aragon, arrivata al termine di una giornata cominciata con una brutta caduta nelle libere: "Non sapevo come mi sarei trovato sulla moto, la botta mi fa male. E' andata bene, ho trovato un giro veloce. Vinales è più veloce, noi siamo messi bene: magari non per la vittoria, ma per il podio". Attenzione agli orari delle gare, posticipate per evitare le basse temperature: Moto3 alle 12, Moto2 alle 13:20, MotoGP alle 15

"Ho trovato buone sensazioni sulla moto"

GP Aragon, pole di Quartararo. 13° Dovizioso

"Questa mattina è stato molto difficile, perché dopo la caduta non sapevo qual era il feeling con la moto - ha spiegato Quartararo a Sky Sport -. Alla fine è andata bene, ho preso una botta che mi fa male, ma ho trovato buone sensazioni sulla moto. Anche in qualifica ho trovato un giro abbastanza buono, quindi sono contento. Vediamo cosa succederà in gara. Vinales è più veloce, ho chiesto al team di analizzare come mai abbiamo un calo nella gomme e lui no, ma in generale siamo veloci. Magari non sarà abbastanza per la vittoria, ma per il podio siamo messi bene".